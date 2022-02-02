Абсолютный рекорд: более 1 000 кузбассовцев заразились COVID-19 за сутки

Согласно информации на утро 2 февраля, 1 010 кузбассовцев заразились коронавирусом за минувшие 24 часа. Это самый высокий показатель в регионе за все время пандемии. Общее число случаев заражения COVID-19 в области достигло 97 562.

Кроме того, за прошедшие 24 часа от последствий опасного вируса скончались несколько жителей региона. Выздоровел за это же время 301 человек, продолжили лечение 9 321 пациентов. Под наблюдением специалистов остаются 19 762 кузбассовца.

Ранее специалисты раскрыли данные по вакцинации в Кузбассе и обозначили эпидситуацию в образовательных учреждениях.