А вы и не ждали: какие ужасные модные тренды вернутся осенью 2021 года

Брюки с низкой посадкой
Когда-то модницы с идеальным прессом с сожалением расставались с джинсами и брюками с заниженной посадкой, из-под которых то и дело выглядывает нижнее белье. Девушки же с более округлыми фигурами были этому несказанно рады: наконец-то фасон трендовой одежды стал служить им на пользу, придавая телу более изящные изгибы. К сожалению, похоже, что заниженные штаны опять в моде: о том свидетельствуют многочисленные дефиле, в ходе которых демонстрируются тренды будущей осени. Сомневаемся, что снова надеть неудобные джинсы, оголяющие живот, особенно в осеннее время, – хорошая затея, ведь всем известно, насколько важно одеваться по погоде. Похоже, возврат к этому тренду может обернуться для многих не только проблемами со здоровьем, но и ударом по самооценке.
Костюмы из велюра
Все мы помним недавно ушедшую эпоху велюра, когда каждая отслеживающая модные тренды красотка имела сразу по несколько одинаковых костюмов разнообразных кричащих оттенков. К счастью, длилась она недолго: на смену велюру пришли куда более практичные и солидно выглядящие материалы. Но вот незадача: похоже, эта ворсистая ткань опять в моде, велюровые костюмы то и дело мелькают на подиумах во время предосенних показов. Остается надеяться только на то, что странные облачения из велюра будут выглядеть хотя бы немного приятнее благодаря тому, что воплотятся в современных фасонах.
Внимание: если вы еще не успели выкинуть тот самый велюровый костюм вашей юности, даже не вздумайте его носить. А заодно выбросите из шкафа вещи, которые уже давно стали антитрендами.
Капри
Отчаянные попытки дизайнеров привить нам любовь к велосипедкам провалились: несмотря на то, что некоторые модницы продолжают носить этот предмет одежды, большинству эти обтягивающие шортики так и не пришлись по вкусу, так как, чтобы их носить, нужно обладать лишенной изъянов фигурой. Осознав свою неудачу, модные инфлюэнсеры решились на следующий шаг – попытку опять навязать нам капри – удлиненные брюки чуть выше колен. Что ж, мы считаем такое рвение просто удивительным, ведь этот предмет гардероба способен визуально испортить даже самые пропорциональные формы тела. Остается надеяться, что это модное безумие быстро пройдет.
Приталенный силуэт
Слава богу, стиль оверсайз все еще считается трендовым, но настораживает то, что приталенные платья, кофточки и свитера вновь отвоевывают когда-то утраченные позиции. Надо ли говорить, что далеко не каждая девушка хочет каждый день ходить на работу или решать свои бытовые дела, одеваясь в такую неудобную одежду? Каждый день подчеркивать талию может позволить себе разве что кукла Барби: реальные же люди с гораздо большим удовольствием носят одежду, сочетающую в себе стиль и удобство, а заодно и визуально скрывающую недостатки фигуры.
Броский принт
Похоже, светила моды считают, что пора отказаться от образов в одном цвете и тотального нюда, который однозначно пришелся всем по вкусу. Неожиданно в топе модных трендов оказались броские, буквально кричащие о безвкусице узоры, больше подходящие не для модных бутиков, а для стоек деревенских рынков. Иногда создается такое ощущение, что идущие в свете софитов модели попросту завернулись в бабушкин ковер. Подобная яркость на наш вкус просто излишня.
Резкое возвращение к моде ушедших годов уместно далеко не всегда. Вместо того, чтобы вспоминать, что мы носили десятилетие назад, лучше обратить внимание на вечные тренды дизайна интерьера, которые никогда не перестанут быть популярны.
Источник фото: pixabay.com, unsplash.com
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