А вы и не ждали: какие ужасные модные тренды вернутся осенью 2021 года

Все мы помним недавно ушедшую эпоху велюра, когда каждая отслеживающая модные тренды красотка имела сразу по несколько одинаковых костюмов разнообразных кричащих оттенков. К счастью, длилась она недолго: на смену велюру пришли куда более практичные и солидно выглядящие материалы. Но вот незадача: похоже, эта ворсистая ткань опять в моде, велюровые костюмы то и дело мелькают на подиумах во время предосенних показов. Остается надеяться только на то, что странные облачения из велюра будут выглядеть хотя бы немного приятнее благодаря тому, что воплотятся в современных фасонах.

Внимание: если вы еще не успели выкинуть тот самый велюровый костюм вашей юности, даже не вздумайте его носить. А заодно выбросите из шкафа вещи, которые уже давно стали антитрендами.