«А потом у него вырос бор и сапоги», — кемеровчане поделились с театром своими историями

Никаких декораций, костюмов и сложного грима. Только пластика тел, облаченных в черные одежды, невероятная слаженность актеров-импровизаторов и истории горожан: о Кемерове, взлетах и падениях, людях, чувствах, событиях.

Встречу горожан с единственным в Кузбассе ПлейБэк-театром организовала команда проекта "Идентичный Кемерово". В уютной атмосфере городской библиотеки, за чашечкой чая с лимонным пирогом, гости вечера рассказывали свои истории. И уже через мгновение они оживали на сцене. Без распределения ролей, репетиций, договоренностей и тайных подмигиваний актеры превращали рассказ в настоящее театральное действо.