«А потом у него вырос бор и сапоги», — кемеровчане поделились с театром своими историями

Никаких декораций, костюмов и сложного грима. Только пластика тел, облаченных в черные одежды, невероятная слаженность актеров-импровизаторов и истории горожан: о Кемерове, взлетах и падениях, людях, чувствах, событиях.
Встречу горожан с единственным в Кузбассе ПлейБэк-театром организовала команда проекта "Идентичный Кемерово". В уютной атмосфере городской библиотеки, за чашечкой чая с лимонным пирогом, гости вечера рассказывали свои истории. И уже через мгновение они оживали на сцене. Без распределения ролей, репетиций, договоренностей и тайных подмигиваний актеры превращали рассказ в настоящее театральное действо.
"Кемеровчанам сложно раскрываться, показывать свои эмоции. Мы закрытые, многое держим в себе. А сегодня у наших гостей есть шанс попробовать описать словами свои эмоции, чувства, связанные с городом, дорогими воспоминаниями, людьми, событиями", – отметила Анна Кузьмина, PR-директор Goodline, куратор проекта "Идентичный Кемерово".
Историй было много. Участница Недели Креативных индустрий Елизавета Клейменова рассказала, как создавался образ игрушки "Кемеровский кирпичик". Автор сказки о путешествии кирпичика, Ксения Низинкина поведала историю ее написания, поделилась страхами, сомнениями в начале пути и радостными чувствами от результата. Горожанин Олег Скворцов вспомнил, как пришел в проект "Идентичный Кемерово" и погрузился в проектирование Площади кузбасских историй, Александр Даниев – как переехал в Кемерово и окунулся в студенческую жизнь, а предприниматель Маргарита Куксина – как Неделя креативных индустрий подарила ее фестивалю звучное имя: "И название родилось хорошее – Родная нить. Здорово, правда?! Я вижу, у Кемерова проявляется свое лицо. Люди меняют. Будто зажигается много-много светлячков. Светло и радостно".
Гости вечера получили в подарок кемеровские открытки по мотивам работ местных художников, фотографов и дизайнеров.
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