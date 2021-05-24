98-летний ветеран ВОВ в Кемерове оказался заперт в собственной ванной комнате

В Центральном районе Кемерова 98-летний ветеран ВОВ заперся в ванной комнате. Спустя небольшой промежуток времени супруга мужчины услышала крики о помощи, однако не смогла самостоятельно справиться с тем, чтобы вскрыть закрытую изнутри дверь.

Жительница областного центра Кузбасса обратилась к специалистам службы спасения. Прибывшие эксперты при помощи специальных инструментов обеспечили доступ в ванную комнату. Сам пострадавший пояснил, что внезапно почувствовал себя плохо, а затем потерял равновесие.

Ветерана осмотрел врач экипажа, заключив, что мужчина не получил никаких травм и ушибов во время падения.