96%: медики назвали доминирующий в Кузбассе штамм COVID-19

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Представители Минздрава Кемеровской области во время брифинга сообщили, что вариант опасной китайской инфекции "дельта" оказался доминирующим над другими мутациями вируса.

По словам главы отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргариты Новоселовой, "дельта"-штамм COVID-19 по результатам минувшей недели со значительным отрывом доминирует над другими мутациями.


На данный момент порядка 96% из всех зафиксированных случаев инфицирования приходятся на этот вариант COVID-19, несмотря на то, что на территории региона уже зафиксирован случай заражения новым опасным "омикрон"-штамм. Медики отметили, что заболевший уже оправился от китайского вируса, он здоров.


При этом, со слов заболевшего, во время и до болезни территорию Кемеровской области он не покидал, а это значит, что заражение произошло внутри субъекта.

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