96%: медики назвали доминирующий в Кузбассе штамм COVID-19

По словам главы отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргариты Новоселовой, "дельта"-штамм COVID-19 по результатам минувшей недели со значительным отрывом доминирует над другими мутациями.

На данный момент порядка 96% из всех зафиксированных случаев инфицирования приходятся на этот вариант COVID-19, несмотря на то, что на территории региона уже зафиксирован случай заражения новым опасным "омикрон"-штамм. Медики отметили, что заболевший уже оправился от китайского вируса, он здоров.

При этом, со слов заболевшего, во время и до болезни территорию Кемеровской области он не покидал, а это значит, что заражение произошло внутри субъекта.