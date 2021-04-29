80 автомобилистов нарушили ПДД в день рейдов в кузбасском городе

Рейд для профилактики нарушения правил дорожного движения горожанами прошел в Прокопьевске. Полицейские проверили состояние водителей за рулем, а также то, как местные жители соблюдают правила перевозки малолетних пассажиров.

Таким образом, за один день правоохранителям удалось пресечь 80 нарушений указанного свода правил. Примечательно, что в число нарушителей также вошли 20 пешеходов.

Всего от управления отстранили двух автомобилистов: один из них ехал пьяным, а второй – не имел специального права на управление транспортом.

Шестеро были привлечены к административной ответственности за нарушения правил маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части. Еще четверо автолюбителей не предоставили преимущества пешеходам на пешеходных переходам перед полицейскими. двое выехали на «встречку». 11 человек эксплуатировали авто без страховки.

Троих человек уличили в нарушении правил перевозки детей, еще трех в том, что они нарушили правила перевозки людей. Пять человек выплатят штраф за несоответствие светопропускания требованиям технического регламента.