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8 тысяч человек поставили вакцину от COVID-19 за сутки

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Новый рекорд по суточному количеству прививаний от коронавируса среди жителей Кемеровской области был установлен в регионе.

В Кузбассе показатель ежесуточной вакцинации населения вырос вдвое. Власти региона планируют до 1 сентября привить 60% взрослого населения, то есть более 1 миллиона и 200 тысяч жителей области.


Известно, что к текущему моменту вакцину поставили 330 208 жителей Кемеровской области.


«Красные зоны» развернуты в 190 поликлиниках. В учреждениях медики принимают пациентов с температурой. Вскоре перепрофилированные отделения для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями снова откроют в Прокопьевске, Осинниках, Мысках. Кроме того, было принято решение и о том, чтобы перевести поликлиники, расположенные в крупных городах, в круглосуточный режим работы.

- Ухудшение эпидемиологической ситуации в Кузбассе началось с июня. Заболеваемость отмечается во всех возрастных группах, но основной прирост заболевших (+78%) сейчас идет в возрастной группе 18-20 лет. Главной причиной этому мы видим тотальное несоблюдение среди молодежи масочного режима и других мер безопасности, — пояснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина.

Информация была озвучена представителями регионального Минздрава и Роспотребнадзора на брифинге, прошедшем 22 июня.

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