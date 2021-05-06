8-летний кузбассовец сбежал от родителей после ссоры с отцом

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Юный житель Киселевска убежал из дома из-за конфликта с родителем. Мужчине пришлось обращаться в полицию, чтобы разыскать ребенка.

К полицейским в Киселевске обратился местный житель, который сообщил о пропаже 8-летнего ребенка. Правоохранителям мужчина рассказал, что мальчик сбежал после того, как поссорился с ним, и больше не вернулся домой. Отец пытался разыскать сына самостоятельно, однако ему этого не удалось.

- Для розыска несовершеннолетнего сотрудники полиции развернули масштабные поисковые мероприятия. В них приняли участие инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска. Ориентировка с приметами ребенка была передана нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Операция завершилась удачно: мальчика, находившегося у знакомых семьи, разыскали.

Ребенка доставили в полицию. С ним провели профилактическую работу, а после этого передали обратно родителям.

Да!
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