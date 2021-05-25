72-летняя пенсионерка пропала в Кемерове

В Кузбассе пропала без вести 72-летняя Кацур (Лаптева, Белоцерковская) Валентина Ивановна. Ориентировку на поиски жительницы Кемерова 1949 года рождения распространили волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области. Последний раз родственники пенсионерки видели ее 24 мая. Отмечается, что женщине требуется медицинская помощь.

Приметы пропавшей горожанки: рост 155 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы черные с проседью, глаза голубые.

На момент, когда ее видели последний раз, на ней были надеты: синяя ветровка, светло-салатовая футболка, черно-серые брюки, черные кроссовки и сиреневый платок.

Уточняется, что при себе у нее также может быть и трость.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться пенсионерка из Кемерова, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.