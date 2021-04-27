69 жителей Кузбасса заразились COVID-19 за сутки

Согласно информации на 11:00 27 апреля, в течение прошедших суток коронавирус подтвердился у 69 кузбассовцев в 19 территориях региона. На текущий момент все заболевшие изолированы и получают лечение. Наибольший прирост выявили в областном центре.

— Кемерово - 17, Междуреченск - 7, Новокузнецк - 6, Юрга - 5, по 4 - Осинники, Прокопьевск, Кемеровский МО, по 3 - Анжеро-Судженск, Белово и Киселевск, по 2 - Калтан, Ленинск-Кузнецкий, Таштагольский МР, Юргинский МО, по 1 - Березовский, Мыски, Ленинск-Кузнецкий МО, Мариинский МР, Промышленновский МО, — рассказали в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Трое пациентов стали жертвами COVID-19 за минувшие сутки. За все время пандемии в Кузбассе коронавирусом заразился 34 967 человек, умерли 662, еще 33 781 выздоровел, в том числе 57— за последние сутки.

На сегодняшний день в больницах региона находятся 524 кузбассовца. Еще 2 719 остаются под наблюдением врачей.