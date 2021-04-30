64 новых случая заражения COVID-19 подтвердились в Кузбассе за сутки

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Власти сообщили актуальные данные по заболеваемости коронавирусом в Кемеровской области.

По состоянию на 11:00 30 апреля в течение последних суток заражение коронавирусом подтвердилось у 64 человек в Кемеровской области. Новых заболевших выявили в 17 территориях региона. Больше всего зараженных обнаружили в областном центре.

Кемерово - 21, Новокузнецк - 7, по 5 - Ленинск-Кузнецкий и Осинники, Березовский - 4, по 3 - Анжеро-Судженск и Междуреченск, по 2 - Белово, Калтан, Киселевск, Прокопьевск, Юрга, Топкинский, по 1 - Мыски, Мариинский МР, Тисульский МР и Юргинский МО, — сообщил штаб по охране здоровья населения Кузбасса.

Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Кемеровской области за прошедшие сутки. В целом с начала пандемии в регионе заболели 35 163 человека, из них 33 948 вылечились, в том числе 57 — за последние сутки.


На сегодняшний день на лечении в Кузбассе находятся 550 больных, еще 2 099 остаются под наблюдением.

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