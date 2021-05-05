63 новых случая заражения COVID-19 подтвердились в Кузбассе за минувшие сутки

По информации, предоставленной утром среды, 5 мая, за минувшие сутки в Кемеровской области было зафиксировано еще 63 случая заражения COVID-19. Все заболевшие изолированы и получают необходимую медицинскую помощь. Одновременно с этим, за сутки от коронавируса вылечились еще 52 человека. Новые случаи передачи инфекции были зафиксированы в 13 территориях Кузбасса. Лидером среди них оказался Кемерово.

- Кемерово – 19, Новокузнецк – 14, Междуреченск – 8, Ленинск-Кузнецкий – 6, Беловский МР – 4, Анжеро-Судженск – 2, Белово – 2, Осинники – 2, Топкинский МО – 2, Гурьевский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Чебулинский МО – 1, Яшкинский МО – 1, - сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Три человека, пребывавших в медучреждениях региона с диагнозом "коронавирусная инфекция", скончались в больницах Кузбасса за минувшие сутки.

В медучреждениях области продолжают лечиться еще 596 пациентов, болеющих COVID-19. Под наблюдением медиков остаются 1953 человека.