62 жителя Кузбасса заразились COVID-19 за сутки

Согласно информации на 11:00 4 мая, в течение прошедших суток коронавирус подтвердился у 62 кузбассовцев в 16 территориях региона. На текущий момент все заболевшие изолированы и получают лечение. Наибольший прирост выявили в Кемерове.

— Кемерово – 34, Новокузнецк – 5, Юрга – 3, Осинники – 3, Междуреченск – 2, Мыски – 2, Кемеровский МО – 2, Тисульский МР – 2, Яшкинский МО – 2, Березовский – 1, Киселевск – 1, Полысаево – 1, Крапивинский – 1, Новокузнецкий МР – 1, Промышленновский МО – 1, Топкинский МО – 1, — рассказали в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Двое пациентов стали жертвами COVID-19 за минувшие сутки. За все время пандемии в Кузбассе коронавирусом заразились 35 418 человек, умерли 672, еще 34 158 выздоровели, в том числе 49 — за последние сутки.

На сегодняшний день в больницах региона находятся 588 кузбассовцев. Еще 2 231 остается под наблюдением врачей.