60 жителей Кузбасса заразились COVID-19 за сутки

Согласно информации на 11:00 17 мая, в течение прошедших суток коронавирус подтвердился у 60 кузбассовцев в 21 территории региона. На текущий момент все заболевшие изолированы и получают лечение. Наибольший прирост выявили в областном центре.

— Кемерово – 17, Новокузнецк – 11, Междуреченск – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Мыски – 3, Анжеро-Судженск – 2, Белово – 2, Киселевск – 2, Юрга – 2, Промышленновский МО – 2, Чебулинский МО – 2, Березовский – 1, Осинники – 1, Полысаево – 1, Гурьевский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Мариинский МР – 1, Юргинский МО – 1, Яйский МО – 1, Яшкинский МО – 1, — рассказали в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Трое пациентов стали жертвами COVID-19 за минувшие сутки. За все время пандемии в Кузбассе коронавирусом заразились 36 232 человека, умерли 698, еще 34 906 выздоровели, в том числе 61 — за последние сутки.

На сегодняшний день в больницах региона находятся 628 кузбассовцев. Еще 1 430 остается под наблюдением врачей.