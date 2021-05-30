57 жителей Кузбасса заразились COVID-19 за сутки

По данным на 11:00 воскресенья, 30 мая, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 57 кузбассовцев. 59 человек были выписаны из инфекционных больниц после того, как вылечились от COVID-19. Новые случаи заражения медики зафиксировали в 19 территориях региона. Наибольшее число заболевших выявлено в областном центре.

— Кемерово – 21, Новокузнецк – 10, Анжеро-Судженск – 3, Ленинск-Кузнецкий – 3, Междуреченск – 2, Мыски – 2, Полысаево – 2, Тисульский МО – 2, Юргинский МО – 2, Калтан – 1, Осинники – 1, Прокопьевск – 1, Тайга – 1, Юрга – 1, Мариинский МР – 1, Промышленновский МО – 1, Таштагольский МР – 1, Чебулинский МО – 1, Яшкинский МО – 1, — сообщили в штабе по охране здоровья населения.

За сутки в регионе скончались два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

С начала пандемии в Кемеровской области инфекцией заразились 36 974 человек, из них 35 652 выздоровели. На сегодняшний день в больницах региона лечатся 601 заболевший. По наблюдением врачей находятся 1 888 кузбассовцев.