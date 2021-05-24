56 жителей Кузбасса заразились COVID-19 за сутки

Согласно информации на 11:00 24 мая, в течение прошедших суток коронавирус подтвердился у 56 кузбассовцев в 15 территориях региона. На текущий момент все заболевшие изолированы и получают лечение. Наибольший прирост выявили в областном центре.

— Кемерово - 19, по 5 - Ленинск-Кузнецкий и Междуреченск, по 4 - Анжеро-Судженск, Новокузнецк, Промышленновский МО, по 2 - Березовский, Мыски, Осинники, Юрга, Ленинск-Кузнецкий МО, Юргинский МО, по 1 - Кемеровский МО, Крапивинский МО, Яшкинский МР, — рассказали в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Один пациент стал жертвой COVID-19 за минувшие сутки. За все время пандемии в Кузбассе коронавирусом заразились 36 640 человек, умерли 708, еще 35 323 выздоровели, в том числе 51— за последние сутки.

На сегодняшний день в больницах региона находятся 609 кузбассовцев. Еще 1 801 остается под наблюдением врачей.