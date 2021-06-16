53-летний мужчина с проблемами в развитии пропал в Кузбассе

В Кузбассе начались поиски 53-летнего Фияткина Владимира Николаевича. Ориентировку на него распространили в официальном сообществе волонтеров ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области. Пропал мужчина 1967 года рождения 7 июня. Поисковики отмечают, что мужчина страдает от отставания в развитии.

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы седые, глаза серые.

На момент, когда его видели в последний раз, он был одет в: бежевую рубашку, синие джинсы и черные сланцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении кемеровчанина, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.