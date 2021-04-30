38 сезонных маршрутов для садовых обществ откроются с начала мая в Кемерове

С 1 мая планируется запустить 38 сезонных маршрутов из 40, предназначенных для обслуживания 33 садовых товариществ. В этой связи комиссия провела обследование и заключила, что на 30 апреля еще не готовы дороги для маршрутов № 140 "ж.д. Вокзал – с.о. Черемушки", № 141 "ост. ТРК Променад 2 — с.о. Черемушки".



Вместе с тем рейс № 188 "д.п. Северный – с.о. Транспортник" будет ездить только до садового общества Солнечный, минуя с.о. Транспортник.



Уточнить информацию можно на сайте УЕЗТУ.РФ или в справочно-информационной службе.