-30ºС и туман: кемеровские синоптики дали прогноз на конец января

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Метеорологи рассказали, какая погода будет в Кузбассе в последние дни января. Местами температура воздуха может упасть до – 30ºС.

По данным кемеровских синоптиков, на текущей неделе резких перемен в погоде не произойдет: в ближайшие дни воздушная масса будет стабильна, а новые циклоны и антициклоны на территорию региона не придут.

– По области сохраняется инверсия, то есть будет заметна разница температур на разных высотах. Примерно до 1 февраля температурный фон сохранится в тех же пределах, как и в начале недели, – сказали в учреждении.

Что касается температур, то уже ночью столбик на кузбасских термометрах опустится до – 15,-20ºС, местами отметка дойдет до – 30ºС. А вот днем предвидится небольшое "потепление" до – 11,-16ºС, местами до – 7ºС.


В Кемеровской области сохранится переменная облачность без существенных осадков, порывы ветра будут слабыми. Может проявить себя туман и дымка.

Да!
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