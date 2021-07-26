30 человек тушили пожар в кемеровской девятиэтажке

Согласно данным ГУ МЧС по Кузбассу, сигнал о возгорании в девятиэтажном жилом доме на улице Мичурина поступил 25 июля в 20:27. До прибытия подразделений пожарных из здания самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 13 человек, включая двоих детей. К этому моменту из окна квартиры на четвертом этаже шел дым.

В результате инцидента в однокомнатной квартире обгорели вещи и мебель на площади шесть квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось уже в 20:37. Всего к тушению пожара привлекались 30 сотрудников МЧС и 9 единиц техники. По предварительным данным, пожар произошел из-за прочих причин, связанных с неосторожным обращением с огнем.