30 человек тушили пожар в кемеровской девятиэтажке

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В одном из многоквартирных домов в кузбасской столице произошел пожар, к тушению которого привлекли несколько десятков человек. Подробности инцидента редакции AVOKADO сообщили в ГУ МЧС по региону.

Согласно данным ГУ МЧС по Кузбассу, сигнал о возгорании в девятиэтажном жилом доме на улице Мичурина поступил 25 июля в 20:27. До прибытия подразделений пожарных из здания самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 13 человек, включая двоих детей. К этому моменту из окна квартиры на четвертом этаже шел дым.


В результате инцидента в однокомнатной квартире обгорели вещи и мебель на площади шесть квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось уже в 20:37. Всего к тушению пожара привлекались 30 сотрудников МЧС и 9 единиц техники. По предварительным данным, пожар произошел из-за прочих причин, связанных с неосторожным обращением с огнем.

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Да!
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