Следуя информации из документа, предоставленного журналистам издания, разовое полуторачасовое посещение бассейна, термы или тренажерного зала для взрослого обойдется в 200 рублей, для ребенка с трех до 14 лет – в 150 рублей. В будущем цены на услуги могут быть скорректированы, однако точно указанные будут актуальны в комплексе с 26 августа по 12 сентября. Стоимость абонемента на многоразовое посещение - не уточняется, что связано с тем, что он еще не предусмотрен в ЛДК.

Желающие имеют возможность арендовать целое ледовое поле ЛДК – стоимость услуги на час составит 25 тысяч рублей. Предусмотрено и арендное выделение половины катка на аналогичный срок, за что съемщику придется заплатить 12,5 тысяч рублей.

Кроме того, администрация сможет предоставить горожанам в организованной спортивной группе конькобежную дорожку. Час ее использования обойдется в 600 рублей с одного человека. Вместе с этим, в документе присутствует позиция аренды и футбольного поля ЛДК, стоимость услуги - 6 тысяч рублей за час. Взять в использование на 60 минут 1/2 объекта будет стоить 3 тысячи рублей, 1/4 территории – 1,5 тысячи.

Стоимость 45-минутного использования плавательной дорожки или малой чаши бассейна в ЛДК составит 2 тысячи рублей. Предоставление трех беговых дорожек будет стоить тысячу рублей за полтора часа.

Арендовать командную раздевалку желающие смогут на сутки, а заплатить за это придется 3 тысячи рублей. В ЛДК также присутствуют различные игровые залы, стоимость аренды которых варьируется от 2,5 до 2 тысяч рублей за час.

В аренду будет сдаваться и отдельный конференц-зал. Воспользоваться услугой возможно будет за 10 тысяч рублей, если арендовать помещение на сутки, и за 2,5 тысячи рублей, если пользоваться им будут час.

Напомним, что ранее стало известно о том, что первые игры Кубка России по хоккею с мячом пройдут в ледовом дворце "Кузбасс".