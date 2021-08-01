"25 тысяч рублей за час": власти назвали стоимость аренды катка в Ледовом дворце "Кузбасс"

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Цена за час аренды всего катка в Ледовом дворце "Кузбасс" (ЛДК) составит 25 тысяч рублей, его половины - 12,5 тысяч рублей. Власти подготовили прайс-лист платных услуг в новом спортивном комплексе. Позициями из него со ссылкой на региональное правительство делятся VSE42.Ru.

Следуя информации из документа, предоставленного журналистам издания, разовое полуторачасовое посещение бассейна, термы или тренажерного зала для взрослого обойдется в 200 рублей, для ребенка с трех до 14 лет – в 150 рублей. В будущем цены на услуги могут быть скорректированы, однако точно указанные будут актуальны в комплексе с 26 августа по 12 сентября. Стоимость абонемента на многоразовое посещение - не уточняется, что связано с тем, что он еще не предусмотрен в ЛДК.


Желающие имеют возможность арендовать целое ледовое поле ЛДК – стоимость услуги на час составит 25 тысяч рублей. Предусмотрено и арендное выделение половины катка на аналогичный срок, за что съемщику придется заплатить 12,5 тысяч рублей.


Кроме того, администрация сможет предоставить горожанам в организованной спортивной группе конькобежную дорожку. Час ее использования обойдется в 600 рублей с одного человека. Вместе с этим, в документе присутствует позиция аренды и футбольного поля ЛДК, стоимость услуги - 6 тысяч рублей за час. Взять в использование на 60 минут 1/2 объекта будет стоить 3 тысячи рублей, 1/4 территории – 1,5 тысячи.


Стоимость 45-минутного использования плавательной дорожки или малой чаши бассейна в ЛДК составит 2 тысячи рублей. Предоставление трех беговых дорожек будет стоить тысячу рублей за полтора часа.


Арендовать командную раздевалку желающие смогут на сутки, а заплатить за это придется 3 тысячи рублей. В ЛДК также присутствуют различные игровые залы, стоимость аренды которых варьируется от 2,5 до 2 тысяч рублей за час.


В аренду будет сдаваться и отдельный конференц-зал. Воспользоваться услугой возможно будет за 10 тысяч рублей, если арендовать помещение на сутки, и за 2,5 тысячи рублей, если пользоваться им будут час.


Напомним, что ранее стало известно о том, что первые игры Кубка России по хоккею с мячом пройдут в ледовом дворце "Кузбасс".

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