22 пункта вакцинации от COVID-19 заработали в круглосуточном режиме в Кузбассе

Известно, что круглосуточные пункты прививания были открыты на территории Кемерова – кабинет начала работать в здании, расположенном на улице Островского, 22, в Новокузнецке – на улице Димитрова, 31.

Сразу два пункта вакцинации были обустроены на территории Ленинска-Кузнецкого – там поставить прививку днем и ночью горожане могут на улице Мусохранова, 5, а также на улице Микрорайон 7, 9.

Привиться в любое время суток могут и жители Междуреченска – кабинет вакцинации был обустроен на улице Березовая, 3. Аналогическая возможность появилась и у жителей Анжеро-Судженска (ул. Кубанская, 3), Белова (ул. Чкалова, 16), Киселевска (ул. Ленина, 31) и Осинников (ул. Больничный городок, 44/2а).

Кабинеты круглосуточного прививания были развернуты также в Березовском (ул. Строителей, 2), Мысках (б-р Юбилейный, 2), Полысаеве (ул. Космонавтов, 86) и Юрге (ул. Машиностроительная, 5).

Вместе с этим, ставить вакцину от COVID-19 в круглосуточном режиме стали и врачи в: пгт Новый городок (ул. Киевская, 19), Гурьевский район (ул. Ленина, 54), Промышленновский район (ул. Островского, 78), Прокопьевский район (ул. Ул. Образцовая, 11), Крапивинский район (Пгт Зеленогорский, ул. Центральная, 31), пгт Краснобродский (ул. Гагарина, 6), Тяжинский район (ул. Октябрьская, 2), Мариинский район (ул. Ленина, 1), Чебулинский район (ул. Советская, 56).

Прививку от COVID-19 может поставить любой желающий, достигший возраста совершеннолетия, а также не имеющий противопоказаний. Для того, чтобы вакцинироваться гражданам с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, что ранее стало известно, что губернатор Кузбасса подписал распоряжение об обязательной вакцинации от COVID-19. В этой связи кабинеты вакцинации от коронавируса начали переводить в круглосуточный режим работы - одним из первых стал пункт прививания в Кемерове. Позже губернатор Кемеровской области рассказал о выработанных в регионе мерах для борьбы с распространением китайского вируса.