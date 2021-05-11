20 пожарных тушили горящий дом ночью в кемеровском селе

Во вторник, 11 мая, в селе Ягуново в Кемерове загорелся двухэтажный частный жилой дом, соответствующий сигнал поступил на пульт пожарной охраны в 2:25. Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили, что из-под крыши здания клубился дым.

Как сообщили Avoka.do в ГУ МЧС Кузбасса, в результате пожара на первом этаже полностью сгорели вещи и стены как в доме, так и в хозпостройке. Кроме того, обгорела обрешетка крыши. Общая площадь пожара составила 56 кв.м. С пламенем пришлось бороться 20 людям на шести спецмашинах.

В ведомстве уточнили, что причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Отмечается, что никто из жильцов не пострадал.