20 пожарных тушили горящий дом ночью в кемеровском селе

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Сегодня ночью в кемеровском селе вспыхнул жилой дом.

Во вторник, 11 мая, в селе Ягуново в Кемерове загорелся двухэтажный частный жилой дом, соответствующий сигнал поступил на пульт пожарной охраны в 2:25. Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили, что из-под крыши здания клубился дым.


Как сообщили Avoka.do в ГУ МЧС Кузбасса, в результате пожара на первом этаже полностью сгорели вещи и стены как в доме, так и в хозпостройке. Кроме того, обгорела обрешетка крыши. Общая площадь пожара составила 56 кв.м. С пламенем пришлось бороться 20 людям на шести спецмашинах.


В ведомстве уточнили, что причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Отмечается, что никто из жильцов не пострадал.

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