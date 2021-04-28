16 детей пострадали от рук напавшего на детсад злоумышленника в Китае

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Китаец напал на детей и взрослых в детском саду в Гуанси-Чжуанском автономном районе. От рук агрессора пострадали 18 человек. Об этом сообщили Центральное телевидение Китая.

Как стало известно местным журналистам, ЧП произошло в городе Бэйлю. Там было совершено нападение на находившихся в детском саду людей. Инцидент случился около 14:00 по местному времени.


По предварительным данным известно, что пострадали 16 детей, а также двое воспитателей детского дошкольного учреждения, пишут РИА «Новости». Все они получили колото-резаные раны. К текущему моменту двое малолетних иностранцев пребывают в тяжелом состоянии.


Отмечается, что подозреваемого уже задержали местные полицейские. О том, что послужило мотивом действий злоумышленника, а также то, чем именно он наносил ранения, не сообщается.

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