15-летняя девушка бесследно исчезла в Кемерове

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Сегодня в кузбасской столице бесследно пропала девочка-подросток, волонтеры бросились на поиски, но пока отыскать юную горожанку не удалось.

Во вторник, 25 января, кузбасские поисковики из "Лизы Алерт" объявили о поиске 15-летней кемеровчанки: Элина Ивановна Рудковская сегодня ушла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор о ней ничего не известно.


Приметы девушки: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы, карие глаза. Была одета в зеленую куртку, серую толстовку с капюшоном, светло-голубые джинсы, черные ботинки.


Граждане, которые хотят присоединиться к поиску девушки или сообщить актуальные сведения, могут позвонить по номерам 8-800-700-54-52, а также 112.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
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