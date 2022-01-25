15-летняя девушка бесследно исчезла в Кемерове

Во вторник, 25 января, кузбасские поисковики из "Лизы Алерт" объявили о поиске 15-летней кемеровчанки: Элина Ивановна Рудковская сегодня ушла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор о ней ничего не известно.

Приметы девушки: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы, карие глаза. Была одета в зеленую куртку, серую толстовку с капюшоном, светло-голубые джинсы, черные ботинки.

Граждане, которые хотят присоединиться к поиску девушки или сообщить актуальные сведения, могут позвонить по номерам 8-800-700-54-52, а также 112.