14-летний россиянин за рулем автомобиля попал в смертельное ДТП

Как стало известно журналистам РИА «Новости» после беседы с представителями пресс-службы регионального МВД, инцидент произошел в ночь на понедельник, 17 мая. Тогда на десятом километре автомобильной дороги Каргала-Архангеловка в аварию попал автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился несовершеннолетний парень. Отмечается, что помимо него в автомобиле присутствовали и пассажиры – еще два подростка.

- В результате ДТП 12-летний пассажир от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, а водитель и 15-летний пассажир автомобиля с различными травмами тела были госпитализированы в больницы Оренбурга, - приводят комментарий правоохранителей в агентстве.

Обстоятельства, а также причины, по которым несовершеннолетний оказался за рулем легковушки, еще выясняются.