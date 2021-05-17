14-летний россиянин за рулем автомобиля попал в смертельное ДТП

0
Фото:  

Юный россиянин устроил смертельное ДТП, управляя отечественной легковушкой, на трассе в Оренбургской области. Вместе с ним в машине находились еще двое подростков.

Как стало известно журналистам РИА «Новости» после беседы с представителями пресс-службы регионального МВД, инцидент произошел в ночь на понедельник, 17 мая. Тогда на десятом километре автомобильной дороги Каргала-Архангеловка в аварию попал автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился несовершеннолетний парень. Отмечается, что помимо него в автомобиле присутствовали и пассажиры – еще два подростка.

- В результате ДТП 12-летний пассажир от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, а водитель и 15-летний пассажир автомобиля с различными травмами тела были госпитализированы в больницы Оренбурга, - приводят комментарий правоохранителей в агентстве.

Обстоятельства, а также причины, по которым несовершеннолетний оказался за рулем легковушки, еще выясняются.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25150

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined