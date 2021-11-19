Подделки
Не стоит гнаться за брендами, если вам они не по средствам. Образ не обязан включать в себя люксовые вещи, чтобы быть шикарным. Качественные недорогие аксессуары выглядят не хуже фирменных, а вот приобретенные подделки сразу выдадут в вас провинциалку. Даже если кажется, что никто не распознает реплику в вашей сумочке, к примеру, от Chanel, это не так. Поэтому копии долой!
Колготки с лайкрой
Блестящие колготки с лайкрой – устаревший тренд, буквально машина времени, которая может вернуть вас в 90-е годы. Пора уже избавиться от этого гламура и обзавестись исключительно матовыми колготами. То же касается чулок. Если носить однотонные модели – не для вас, попробуйте варианты ярких цветов или украшенные принтами.
Стразы
Переливающиеся всеми цветами радуги стразы – моветон и признак дурного вкуса. Особенно если они покрывают всю поверхность кофточки, платья, брюк или аксессуаров. В принципе, строго носить стразы не запрещается: блестящая брошь, украшающая жакет, выглядит очень даже стильно. Главное, не перебарщивать: не носите подобные "драгоценности" каждый день, приберегите их для зажигательной новогодней вечеринки или праздника по случаю дня рождения.
Остротрендовые вещи
Вы удивитесь, но ни один стилист не порекомендует вам носить вещи, которые только-только стали трендовыми и выглядывают с вешалок буквально каждого бутика. Не зря Коко Шанель говорила, что мода – то, что из моды вышло. Это не значит, что пора напялить на себя бабушкин кардиган (и другие визуально старящие вещи, о которых мы рассказывали тут). Постарайтесь сохранить свой стиль, в противном случае однажды вы зайдете в кафе и поймете, что надели тот же образ, что и каждая другая девушка в помещении.
Кстати, бездумное следование трендам невыгодно еще и потому, что ультрапопулярная одежда может не подходить именно вам: по стилю, по цвету и даже по фактуре тканей. Зато базовый гардероб никогда не подведет: как собрать капсулу под себя, читайте в этом материале.
Синтетика
Синтетика хороша зимой: она прекрасно отводит влагу от кожи. Но вот в офис или в кафе носить гипюр, дешевый полиэстер и другие искусственные материалы, буквально прилипающие к телу, просто неприлично. Натуральные материалы выглядят и сидят гораздо лучше, а еще в них комфортно находиться в течение дня. Кроме того, лучше купить одну качественную, приятную к телу вещь, вместо того чтобы приобретать бесчисленные недорогие наряды низкого качества. С другой стороны, шерстяные, хлопковые свитера, футболки и платья, в том числе и известных марок, стоят не так уж и дорого
Вещи не по размеру
Даже если вам очень хочется осиную талию, не нужно создавать ее за счет тесных кофточек. Отправляйтесь в спортзал и выбросьте все, что стало вам мало. Аналогичная ситуация с вещами слишком большого размера: оверсайз и старая, растянутая тряпка – совсем не одно и то же. Чтобы выглядеть опрятно и соответственно времени, не забывая о моде, просто покупайте вещи подходящего вам кроя и нужного размера.
Излишний декор джинсовых вещей
Действительно, еще несколько лет назад излишне декорированные джинсовые куртки и штаны были на пике моды, но сегодня по подиумам опять ходят лаконично одетые модели. Классические синий и голубой, минималистичный дизайн – вот, что сегодня в топе. Нейтральный предмет гардероба – база, которую можно дополнять любыми деталями: яркой сумкой, шарфом, шляпой и так далее.
Кеды на скрытой танкетке
Невысокий рост – вовсе не изъян, а изюминка девушек. К сожалению, многие из них этого не понимают и продолжают комплексовать, а еще – носить неудобную обувь. К примеру, кеды на скрытых танкетках, которые не только не физиологичны, но еще и давно не в моде. Забудьте об этом анахронизме и насладитесь собой – такой, какая вы есть. Или купите обувь на массивной подошве: она добавит вам не только роста, но и устойчивости.
Источник фото: pixabay.com
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