Вы удивитесь, но ни один стилист не порекомендует вам носить вещи, которые только-только стали трендовыми и выглядывают с вешалок буквально каждого бутика. Не зря Коко Шанель говорила, что мода – то, что из моды вышло. Это не значит, что пора напялить на себя бабушкин кардиган (и другие визуально старящие вещи, о которых мы рассказывали тут). Постарайтесь сохранить свой стиль, в противном случае однажды вы зайдете в кафе и поймете, что надели тот же образ, что и каждая другая девушка в помещении.

Кстати, бездумное следование трендам невыгодно еще и потому, что ультрапопулярная одежда может не подходить именно вам: по стилю, по цвету и даже по фактуре тканей. Зато базовый гардероб никогда не подведет: как собрать капсулу под себя, читайте в этом материале.