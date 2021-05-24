Сушим обувь и избавляемся от неприятного запаха
Капризная весенняя погода доставляет нам немало проблем. Мало того, что нужно каждое утро подбирать достаточно теплую одежду на выход, так еще и обувь постоянно мокрая – то из-за дождя, то из-за того, что в жару потеют ноги. Если у вас дома не оказалось специального прибора для сушки ботинок, предлагаем бюджетный способ борьбы с влажностью, а заодно и с неприятным запахом. Возьмите старые колготки и обрежьте их на уровне голени. Внутрь полученного чулка насыпьте впитывающий кошачий наполнитель для лотков, а затем поместите мешочек внутрь промокшего ботинка. Оставьте на ночь, и вуаля: утром ваша обувь будет полностью сухой и свежей внутри. Тот же самый фокус можно проделать и с пищевой содой: она не только впитает влагу, но и воспрепятствует размножению бактерий внутри обуви.
Натуральный дезодорант
Гигиенические средства постоянно кончаются в последний момент, когда они больше всего нужны. Если на вашем туалетном столике неожиданно оказался пустой флакон из-под дезодоранта, можно прибегнуть к экстренным народным методам избавления от запаха пота. Например, нарезать обычный картофель и помазать его соком подмышечные впадины. Дайте жидкости впитаться и высохнуть, а затем ополосните подмышки водой. Будьте уверены: неприятный запах от вас сегодня никто не почувствует. Однако имейте ввиду, что как антиперсперант картофель не работает, поэтому от естественного выделения пота он защитить не сможет.
Бесплатное и безопасное отбеливание зубов
Не каждый решиться на профессиональное отбеливание зубов, ведь эта процедура далеко не всегда безопасна для эмали, а кроме того, может вызвать неприятные ощущения в ротовой полости. Но, если вы просто обожаете черный чай или кофе и ваша улыбка уже давно не выглядит белоснежной, отбелить ее поможет обычная банановая кожура. Ее внутренней стороной необходимо аккуратно натирать зубы в течение 10-15 минут – кто сколько выдержит. Затем проведите чистку зубной щеткой. Периодически повторяя эту процедуру, вы заметите, что ваша зубная эмаль стала ощутимо светлее.
Чистота на кухне
Чтобы растительное масло или какой-либо вкусный соус, наливаемые на сковороду или в тарелку, впоследствии не стекали одиночными каплями по бутылке и не марали ее, ваши руки, и в принципе все вокруг, прикрепите чуть ниже горлышка сосуда на скотч обычную салфетку, свернутую в несколько раз. Она будет задерживать и сразу впитывать все пролитое, и помогать вам поддерживать чистоту. По мере загрязнения салфетки ее можно отклеивать и менять на новую.
Экстренное средство от ожогов
Соевый соус – отличное экстренное средство от мелких ожогов, например, оставленных капельками раскаленного масла, брызжущего с разогретой сковороды. Те, кто уже воспользовался этим лайфхаком, пишут, что этот продукт способен не только быстро "вылечить" повреждение, но и снять боль. Поэтому, если во время приготовления пищи вы случайно обожглись, советуем вам попробовать этот способ.
Аккуратно ссыпаем нарезку в тарелку
Разделочные доски, выполненные в виде дощечек с ручкой-отверстием, могут помочь вам аккуратно ссыпать в миску порезанные овощи или другие продукты. Достаточно расположить отверстие над миской и начать ссыпать кусочки прямо через него. Тогда они не будут просыпаться мимо миски и вам не придется лишний раз протирать кухонные поверхности.
Избавляемся от излишней "летучести" юбок и платьев
Если весна выдалась ветреной, а вы уже вовсю носите легкие, летящие платья, необходимо придумать что-то, чтобы не повторить знаменитую сцену с Мерлин Монро, вынужденной удерживать свою юбку, поднимавшуюся вверх под потоками воздуха. Решение в данном случае лежит на поверхности: просто сбрызните свои капроновые колготы лаком для волос. Это косметическое средство не навредит вещам, но поможет им фиксироваться и слегка утяжелит воздушные ткани одежды.
Кстати, в этом сезоне легкие платья можно и нужно сочетать с грубыми косухами, тракторными ботинками, толстовками и прочими наименованиями одежды, дабы добиться модного нынче смешения стилей. Какие еще советы дают стилисты относительно street-style образов на эту весну, читайте тут.
Источник фото: pixabay.com, unsplash.com
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