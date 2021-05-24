Если весна выдалась ветреной, а вы уже вовсю носите легкие, летящие платья, необходимо придумать что-то, чтобы не повторить знаменитую сцену с Мерлин Монро, вынужденной удерживать свою юбку, поднимавшуюся вверх под потоками воздуха. Решение в данном случае лежит на поверхности: просто сбрызните свои капроновые колготы лаком для волос. Это косметическое средство не навредит вещам, но поможет им фиксироваться и слегка утяжелит воздушные ткани одежды.

Кстати, в этом сезоне легкие платья можно и нужно сочетать с грубыми косухами, тракторными ботинками, толстовками и прочими наименованиями одежды, дабы добиться модного нынче смешения стилей. Какие еще советы дают стилисты относительно street-style образов на эту весну, читайте тут.

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