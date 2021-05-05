10 фонтанов начали работать в Кемерове

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации Кемерова, фонтаны, которые сейчас уже начали работать, расположены: на площади у драматического театра; в сквере Резникова, расположенном на Притомском проспекте; у ДК шахтеров; на бульваре Строителей; на Октябрьском проспекте в Шалготарьяне. Вместе с этим, пять фонтанов были подключены и в жилом районе Лесная Поляна.

Также в публикации властей отмечается, что к 9 мая работать начнут те фонтаны, которые расположены на Пионерском бульваре. Помимо того, в действие будут приведены и водные каскады в Греческой Деревне в Кедровке и в Парке Победы, расположенном в жилом районе Промышленновский.

Всего в Кемерове находятся более 20 фонтанов. Только 13 из них находятся на балансе городской администрации. Обслуживанием остальных занимаются сотрудники ведомств, на территории которых и располагаются указанные объекты.